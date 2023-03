ESIMENE REVÜÜ JÕUDIS FINIŠISSE ⟩ Sel nädalalõpul on viimased etendused linnarahvale

"Väga hästi läks kõik!" ütlevad revüükad kui ühest suust, olles üheskoos lavale toonud nii mastaapse sõu. "Lausa oodatust paremini! Nüüd, kui saime veel tunnustuse ka vallalt, on lausa kurb, et revüü läbi saab," räägib Karmen Viilup.

Esineda noortele meeldib ja tänaseks on iga revüüetendus neile puhas nauding. Kõige keerulisem oli tüdrukute sõnul just aeg vahetult enne esietendust. "Siis oli pinge laes, et kas kõik kostüümid valmis jõuavad ja sammud ikka selgeks saavad," kirjeldab Viilup, tunnistades, et ette tuli ka nii mõnigi pingest tekkinud tüli. Sellegipoolest jäävad noored revüüaega meenutama vaid üdini positiivse kogemusena.