GALERII ⟩ Väiksed saarlased kohtusid lastekirjanikuga

Kohtumise korraldas Saare Maakonna Keskraamatukogu lasteosakond. "Meil on selline traditsioon, et kutsume emakeelepäeva ja teiste tähtpäevade puhul külla kirjanikke, eesmärgiga anda võimalikult paljudele lastele võimalus kirjanikuga tutvuda," räägib raamatukogu lasteosakonna juhataja Liilia Kõiv, lisades, et muidugi on tore ka väike, intiimne kohtumine kirjanikuga, aga seekord tuli kohale koguni 200 last.