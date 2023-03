SPORT ⟩ FC Kuressaare U21 sai kirja oma ajaloolise esimese võidu

"Kindlasti oli oluline esimene võit kätte saada ja kindlasti annab see ka enesekindlust," rääkis peatreener Sander Viira. "Ideaalne mäng ei olnud, kuid eelmise kohtumisega võrreldes edasiminek. Nüüd on oluline, et pead liiga püsti ei aja, sest liiga on tasavägine ja kunagi ei tea, kes keda võidab."