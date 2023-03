Kokakunst Kuressaares ⟩ Saaremaal toimuvale kokkade kutsevõistlusele tullakse isegi Itaaliast

„Külaliskoolid on kiitnud meie korraldust. Igal aastal tulevad ikka ja jälle küsimused, et millal kokakunst tuleb. Ei ole see Saaremaale sõitmine nii kauge ja pikk, nagu me vahel endale ette kujutame,“ rääkis ametikooli turismiteeninduse õppesuuna juhtõpetaja Ülle Tamsalu.