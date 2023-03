Piirkonnapolitseiniku Kent Puiestee sõnul on olukord varasemate aastatega võrreldes parem - sel korral ei tuvastatud koolibussidest ühtegi sellist riket, mille tõttu oleks buss saadetud erakorralisse ülevaatusesse. „See näitab, et transpordiettevõtted on muutunud vastutustundlikumaks,“ märgib piirkonnapolitseinik.