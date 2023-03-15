N, 16.03.2023
Ilm
Horoskoop
Toimetus
Telli leht
Reklaam
Otsi

Perekondlikud sündmused Saare maakonnas

8.–15. märts
Saarte Hääl
Perekondlikud sündmused Saare maakonnas
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Foto: Erakogu

Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 8.–15. märts

SÜNNID

  • Hugo Krumm (15.02) Kuressaare linn
  • Herta Kütt (22.02) Kuressaare linn
  • Anni Toomsalu (5.03) Turja küla
  • Hugo Aardma (6.03) Salme alevik
  • Lee Aljas (9.03) Kuressaare linn
  • Arthur Sonberg (10.03) Kuressaare linn

SURMAD

  • Annes Peegel (47) Kuressaare linn
  • Vladimir Šmalko (76) Kuressaare linn
  • Heljo-Mai Õng (92) Orissaare alevik
  • Kalju Pahapill (74) Võhma küla
  • Märt Merilo (70) Suur-Randvere küla
Märksõnad
Viimased uudised
Tagasi üles