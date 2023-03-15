Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 8.–15. märts
Perekondlikud sündmused Saare maakonnas
8.–15. märts
Perekondlikud sündmused Saare maakonnas
SÜNNID
- Hugo Krumm (15.02) Kuressaare linn
- Herta Kütt (22.02) Kuressaare linn
- Anni Toomsalu (5.03) Turja küla
- Hugo Aardma (6.03) Salme alevik
- Lee Aljas (9.03) Kuressaare linn
- Arthur Sonberg (10.03) Kuressaare linn
SURMAD
- Annes Peegel (47) Kuressaare linn
- Vladimir Šmalko (76) Kuressaare linn
- Heljo-Mai Õng (92) Orissaare alevik
- Kalju Pahapill (74) Võhma küla
- Märt Merilo (70) Suur-Randvere küla