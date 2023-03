VASTUKAJA ⟩ Perearstidel on õigus keelduda uusi inimesi suurde nimistusse lisamast

Perearstinimistute piirsuurus on seadusest tulenevalt 1600 ± 400 inimest, millest võib lubada kõrvalekaldeid sõltuvalt piirkonna eripärast.

Täna on Saaremaal kaheksa nimistut, mis on väga suured ning nendel nimistutel on õigus uute inimeste nimistusse võtmisest keelduda. Sellisel juhul tuleb vaadata Saaremaa vabade kohtadega nimistute poole ning teha valik kas lähtudes parimast transpordikorraldusest või vajaminevatest tervishoiu lisateenustest.