Treenerite Saaremaale tööle meelitamine on väga keeruline

Kolmest Saaremaa spordikooli hingekirjas olevast purjetamistreenerist kaks töötavad täiskohaga, Umb on ametis olnud aga 0,6 kohaga, millest Saaremaa merispordi seltsi stipendiumitega on kaetud täiskoha tasu. Selts tunnistab, et treenerikoha täiendav rahastamine on raske, mistõttu palub Saaremaa vallal leida võimalus uue treeneri konkurss kuulutada välja täiskohale.