Kristiina Ehin tuleb saarde doku ja kontserdiga

Anu Auna dokumentaalfilmis on teemasid, mida Kristiina “Vetelkõndija” võtetel esmakordselt jagama nõustus. Tema ausad, ilusad ja valusad jagamised avavad vaatajale, millistest kogemustest on ta pidanud läbi tulema, et kasvada selliseks naiseks ja poeediks, kellena me teda täna tunneme.