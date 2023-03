MUHU UUDISSED ⟩ Varsi alustab laupane lõnga- ja lõllamisklubi

Miskit põnevat oo jürikuu sihes küll uodata. Viieteistmendamal jürikuu pääval, kellu kahest, suab Hellamoa raamatukogus esimest korda kokku laupane lõnga- ja lõllamisklubi. Kallaste Uie-Jaani Kätli oo nõuks võtn, et taa akkab Hellamoal kua uvilistele näputüöd õppema. Nõnna, et kõik kis vähägid tahtvad osa suaja, võevad juba aegsasti ennassid akata kirja andma hellamaark@gmail.com või siis numbri piale 459 8753. Ja iseäranis oodetse nõuksi, kis oo siiamaani oma kohta nii ullusti arvan, et nendel oo mõlemad käed vassakud ja kõik sõrmed pöidlad. Nõuksed õpetab Kätli kohe otsejoones näputüöd tegema, nõnna, et silm kua ep pilgu mitte. Materjaalisid ja tüövahendime suab raamatukogust kua kui omal põle äkist. Ja kange näputüö tegemise kõrvast suab ikka pirekse lõllata kua ja ilmaelu korda panna. Neh, aega viel juu oo sõnnamuani, aga mida nobemini ennassid kirja anda, seda param oo.