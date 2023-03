Õpetajate palk ületab Saaremaa keskmist veerandi võrra

Õpetajatöö on suhteliselt kõige tasuvam Hiiu ja Valga maakonnas, sest seal teenitakse oma maakonna keskmisest 44% ja 37% kõrgemat töötasu. Võrumaal ületab õpetaja keskmine palk maakonna keskmist 25 ja Saaremaal 24 protsendi võrra. Harjumaal on õpetajate palk maakonna keskmisega samal tasemel.

Maakonniti on palgakäärid märkimisväärsed – näiteks suurimat palka saava Harju maakonna õpetaja keskmine brutopalk (1838 eurot) on pingerea lõpus oleva Lääne maakonna õpetaja omast (1526 eurot) 20% ehk 312 eurot kõrgem. Samas on ka elukallidus maakondade lõikes erinev. Saaremaa on õpetajate keskmise palga pingereas Harju-, Pärnu-, Tartu- ja Raplamaa järel viiendal kohal (1644 eurot).