KEVADE-KUULUTAJAD ⟩ Tänasest saab Kuressaares jälle elektritõuksiga sõita

Sel aastal on tõukeratastega liikumisel mitmeid muudatusi, millega tõuseb liiklejate turvalisus ja paraneb parkimiskultuur. Bolti Eesti tõukerataste suuna juhi Aleksandr Lilišentsevi sõnul on viiendat hooaega alustades hea meel tõdeda, et kasutajad on elektrilised tõukerattad hästi vastu võtnud ja kasutavad neid meelsasti autoga sõitmise asemel.