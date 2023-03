ÜLO TUULIK ⟩ Meil kõigil on emakeel ühtlasi isamaa

Saan iga paari aasta tagant alati kõige vägevama emotsionaalse laengu, kui üldlaulupeo lõpetuseks lauldakse Gustav Ernesaksa "Mu isamaa on minu arm" Lydia Koidula sõnadele. Need koos põhjustavad vapustava ja raputava, tõsise ja püha hingeliigutuse kogu eestlaskonnale. Sellel laulul on erakordne ühendamisjõud.