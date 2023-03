MAHELASTEAED ⟩ Kõige suuremad sõbrad said oodatud mahestaatuse

"Vähemalt nii meile öeldi, et oleme Saaremaa esimesed," naeris eralasteaia kokatädi Kairi Kreek . Tema sõnul on lasteaed kantud sellest aastast registrisse, milles olevad lasteaiad saavad PRIAlt toetust selle eest, et kasutatakse kindlas mahus mahetoorainet. Kreegi sõnul käisid nad seminaril, mis käsitles mahetoitu haridusasutustes.

"Seal rääkisid Tartu oma ala tegijad oma kogemustest, kuidas nad seda korraldanud on," sõnas kokatädi. "Tartu linnas on kohe selline inimene, kes nõustab lasteaedu mahetoidu alal. Seal toimuvad isegi sellised hanked, et kes võidavad, peavad pakkuma mahetoitu. Ja kui lasteaiad jäävad sellega hätta, siis on inimene, kes neid aitab." Kõige Suurema Sõbra lasteaeda on ses osas nõustanud ja aidanud Marju ja Olev Müür, maheettevõtjad Koplimäe Mahetalust.