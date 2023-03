Ettevõtte juhatuse liige Mart Loik tõdes, et nad soetasid kõnealuse vara, kuna tegemist on hästi toimiva ja rahva seas tuntud ärihoonega. “Ost on loomulik jätk meie visioonile laiendada tegevust kinnisvaravaldkonnas ning tekitada sünergiat meie teiste ettevõtmistega,” selgitas ta.