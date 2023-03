Pensionäride optimismi jahutab valla kultuurielus toimuv

Neljapäeval Kuressaare päevakeskuses toimunud pensionäride volikogu koosolekul jõuti pärast mõningaid vaidlusi üksmeelsele otsusele, et traditsioonilisi huvireise tuleb jätkata. Eestimaal on palju kauneid paiku, kuhu tasub minna.

Miks Abruka ja Hiiumaa? "Aga sellepärast, et kõik meie hulgast pole nendel saartel käinudki. Mõlemal saarel on palju vaatamisväärsusi, Hiiumaal küll rohkem, sest saar on palju suurem," toonitas ühenduse eestvedaja Aili Juhkam.