Algaval nädalal läheb ilm päev-päevalt soojemaks

Esmaspäeval tõmbub kõrgrõhuala eemale, sest Venemaalt laieneb madalrõhkkonna serv Eestini ja selle pilvemass liigub üle Peipsi. Päeval sajab peamiselt Ida-Eestis kerget lund, lääne pool on saju võimalus väiksem. Puhub tugev põhja- ja kirdetuul. Õhutemperatuur on öösel 0..-5°C, päeval on -2..+1°C.