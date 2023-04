Seekord jõudis "Ulgusaarlaste" saade Riisiperre, kus on end kenasti sisse seadnud legendaarne raadiohääl ja telenägu Gaute Kivistik. Elu on täis üllatusi, selgub, et temalgi on väga tugevad saare juured! Millised, käis uurimas Erki Berends.