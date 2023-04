Teisipäeval kõrgrõhuala mõju väheneb. Öösel ja ennelõunal on üksikuis paigus pilvi, mis nõrga vihmahoo anda võivad. Tuul on nõrk. Päeva jooksul laieneb üle Läänemere madalrõhuala serv ja õhtupoolikul sajab mitmel pool vihma, kohati on äikest. Idakaare tuul veidi tugevneb. Õhutemperatuur on öösel -2..+2, Lõuna-Eestis kuni +5, päeval 10..15°C, rannikul 5°C ümber.