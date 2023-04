Viiendat korda toimunud kunstikonkurssi iseloomustades ütles Ilmar Torni (1921–1999) tütar Sirje Ennok (Torn), et seda on kindlasti vaja, sest ühelt poolt annab see noortele kunstiannetele motiivi oma töid laiema üldsusega jagada, teisalt aitab meenutada Ilmar Torni, kes oli vahva inimene, pereisa ja kunstnik.