VÄGEV VÄRK ⟩ Pärli noored võimlejad noppisid oma esimesel välisvõistlusel teise koha

"Meie tüdrukud ja treenerid on teise koha üle ütlemata uhked ning esimene välisvõistlus on sellega purgis!" rõõmustasid võimlejad. Eriliselt imeliseks muutis treener Marjana sõnul võistluse toetav ja kaasa elav publik, mis kohe süstis enesekindlust ning näitas, et olgugi, et tegu on võistlusega - kirg on kõigil üks ning see ongi peamine.