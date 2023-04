Mo Saaremaast kasvas välja saarlaste-hiidlaste Mo Saared

"Meri ja kalad ühendavad nii saarlasi kui ka hiidlasi. Soov suhelda kohalikega on aga tunne, mis meie külalisi ühendab," selgitas Saaremaa vallavalitsuse turismispetsialist Kristina Mägi. "Kui ilusate spaade ja restoranidega võivad kelkida kõik Eesti piirkonnad, siis hiidlased ja saarlased on ainult Hiiu- ja Saaremaal. Sestap tahtsimegi just neid tähelepanu keskpunkti tuua," lisas ta.