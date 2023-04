Haugi-, ahvena- ja siiapüügile tulevad täiendavad piirangud

Sellel kohtumisel aeti kalameeste jutte üpriski sõbralikult. Ühise laua taga mõistsid nii ametnikud kui ka kalurid seda, et siia-, ahvena- ja haugivarusid tuleb säästa.

Väikese väina piirkonnas leiti kompromiss, kuidas siia sügisesel kudeajal saaks ahvenapüügiga jätkata, kahjustamata siiakala populatsiooni.

"Lahendus tuli kohapeal ja see on, et põhimõtteliselt me keelame ära ainult need võrgusilma suurused, millega spetsiaalselt siiga püütakse. Ja ahvenapüügi silmasuurused jäävad lahti," selgitas keskkonnaministeeriumi kalavarude juht Herki Tuus.

"Ega meil, kaluritel ei ole kellelgi midagi selle vastu, et siiga natuke kaitsta ja hoida. Ta ei ole meil prioriteetne püügikala. Pigem on ta meile oma lauale püüdmiseks kaaspüügina. Keegi teda otseselt püüdmas ei käi, meie püük on ikka ahven. See oli meie probleem ja ma arvan, et täna me saime päris hea lahenduse," rääkis kutseline kalur Kristjan Kana.

Saaremaal jõustuvad täiendavad püügipiirangud

"Ja haugi alammöödu tõstmise kohta Saaremaa kalurid ütlesid, et see on väga mõistlik mõte, et neid väikeseid pulkasid tegelikult püüda ei ole vaja kellelgi," sõnas Tuus.