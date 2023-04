Mammograafia-buss saabub järgmisel nädalal Saaremaale

SA Viljandi Haigla mammograafiabuss peatub teisipäeval, 25. aprillil Kihelkonna rahvamaja ees ja kolmapäeval, 26. aprillil Kärla rahvamaja parklas. Kolmapäeval on naised oodatud uuringule Leisis Coopi kaupluse ees, reedel, 28. aprillil aga Valjalas Coopi poe parklas.

Tänavu on sõeluuringule kutsutud aastatel 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971 ja 1973 sündinud naised.

"Vabu uuringuaegu on just nii palju, kui jagub soovijaid," kinnitas patsientide registraator Viljandi haiglast. "Me ei ole kedagi ukse tagant minema saatnud, uuringubussi tüdrukud teevad tööd või poole ööni."