Sõmera ukrainlased said sportimisvahendeid

"Õhtul Sõmeralt Kuressaarde trenni minna on kulukas, Sõmera majutuskeskuses aga on saal, kus ukrainlased pisut sportida saaksid," ütles majutuskeskuse juht Raili Rüütel, miks ta oma tuttavatelt uurima hakkas, kas kellelgi on spordivarustust ära anda. "Olukorras, kus sõjapõgenikud on kodust ära juba aasta ning jätkuvalt mures Ukrainasse jäänud sõprade-sugulaste pärast, on see vähim, mida saame teha, et mõtteid rõõmsamatele radadele viia."