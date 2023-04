SAAME TUTTAVAKS ⟩ Ukraina maksuametnik hoolitseb saarlaste maniküüri eest

"Olen pärit Lõuna-Ukrainast Nikolajevist, kus töötasin maksuametnikuna, aga viimased seitse aastat olen olnud lapsehoolduspuhkusel, tegeledes igapäevaselt maksude asemel hoopis laste ja majapidamisega," räägib nüüdseks koos perega Saaremaale kolinud Elena. Põhjuseks, miks just saare kasuks otsustati, on Elena abikaasa Sergeii Sierašovi töökoht Baltic Workboatsis, kus ta on töötanud juba seitse aastat.