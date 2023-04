SAAME TUTTAVAKS ⟩ Lümanda uus kultuurikorraldaja Tiffany Timm: „Rahvamaja on RAHVA maja – uksed on avatud kõigile!“

„Olen 25-aastane noor, kes hetkel on lõpetamas Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia kogukonnahariduse ja huvitegevuse eriala. Tohutult pikk ja lohisev eriala nimi, mis tegelikuses teadmatule ei ütle mitte midagi. Aga tegelikult on nii, et kui ma kooli ära lõpetan saan ma noorsootöötaja osakutse ja tänu eriala laiapõhisele õppekavale võin töötada kõikjal, mis hõlmab noorte või kogukonna elu edendamist,“ selgitab ta.