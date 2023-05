Nõudepõhise ühistranspordi laiendamiseks raha ei ole

Regionaalminister Madis Kallas rääkis ERR-ile, et ühistranspordi teemal on detailide osas allkirjastamine veel pooleli, aga kokku on lepitud, et selle planeerimine ja korraldamine jääb regionaalministeeriumi vastutusalaks, samas kui ühistranspordiga seotud investeeringutest saab Kristen Michali juhitava kliimaministeeriumi pärusmaa.