Nagu indiaanlased omal maal

“Minu külas ei ole kedagi, kes oleks seal oma lapsepõlve veetnud. Põliselanikud on surnud või ära kolinud. Korraga oleme olukorras, kus neid inimesi, kes kandsid edasi suulist kultuuri, enam pole. Seda ei saa põlistada ka, sest kui see kirja panna ja salvestada, siis pole see enam suuline kultuur, mida anti edasi jutustades. Uskumatu, et sain selle kõrval elada pool elu. Sellest tunnen puudust.” Nii rääkis välispoliitikast tuntud Kadri Liik Kadi raadio saates “Ulgusaarlased”.