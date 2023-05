"Seda ei osanud oodata ei mina, projekteerimisfirma ega vald, et transpordiamet keelab hoone rekonstrueerimise," ütles Kaare 3 maja omanik Kim-Patrick Nõukas.

Kaare tn 3 endine nõukogude armee kasarmuhoone on seisnud tühjana aastakümneid. Vahetunud on omanikud ja tehtud plaane, mis tänaseni on jäänud vaid plaanideks.