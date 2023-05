Piduliku sündmuse puhul võttis sõna vallavanem Mikk Tuisk, kes märkis, et laev on oma eluea jooksul vedanud üle 50 000 reisija ja teinud 7400 reisi. Meremiile on seilates jäänud kiilu taha 37 000 ehk maakerale on tehtud peale ligemale poolteist tiiru.