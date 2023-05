HOOG ON SEES! ⟩ FC Kuressaare tõusis järjekordse võiduga medalikohale

Premium liigas on mängitud kümme vooru ja mitte kunagi ajaloos ei ole FC Kuressaare selles turniiri faasis olnud kolmandal kohal, kusjuures konkurentidest on ka kohtumine vähem mängitud.

Liidril FCI Levadial on 26, 2. FC Floral 23, 3. FC Kuressaarel 16, 4. JK Tallinna Kalevil 16, 5. Pärnu JK Vaprusel 15, 6. Nõmme Kalju FC 13, 7. Paide Linnameeskond 10, 8. Narva Trans 10, 9. Tartu Tammeka 6 ja Harju JK Laagri 1 punkt.

„Kui võtta 3-4 vooru tagasi, siis räägiti, et oleme nõrgemaks jäänud, kuid omavahelistes vestlustes olen alati rääkinud, et me paneme kindlasti juurde ja mänguvorm on tõusuteel,“ rääkis peatreener Roman Kožuhhovski, kes kohta turniiritabelis siiski üle ei tähtsusta.

„See on vahetapp, meistrivõistlustel on veel palju mängida ja tulemus selgub pärast 36. vooru. Samas näitab see, et teeme palju asju õieti ja õiges suunas. Jalgpallis muutuvad olukorrad kiiresti, kuid kolmas koht on meie suhtumise ja tööeetikaga siiski välja teenitud.“

Kožuhhovski sõnul mängib Kure alati võidule ja see on juba esimesest ringist näha olnud, kuigi vahel ei tule kõik välja. „Aga püüame enesekindlalt edasi panna ja edu taga on palju faktoreid,“ leidis peatreener.

„Meeskond on teinud väga head tööd nii trennis, kui mängus. Meil on terve sisemine konkurents, kõik mehed on valmis mängima ja end tõestama, mis mõjutab kindlasti ka tulemust. Iga mäng lisab enesekindlust.“