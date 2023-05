LINNAJOOKS: ⟩ lastejooksule registreerunuid neli korda rohkem kui mullu

Jooksu peakorraldaja, Saaremaa spordikooli direktori Mati Mäetalu sõnul registreerus eelmisel aastal lastejooksule 130 last, tänavu aga on väikesi jooksuhuvilisi kirjas juba 399. "Lastejooksu puhul võib see number muidugi veel kasvada, kuna registreeruda saab ka kohapeal vahetult enne jooksu," täpsustas Mäetalu, lisades, et eelmisel aastal osales lastejooksul koguni 570 last. Samas nentis ta, et kõik registreerunud ei pruugi kohale tulla. "Esialgu on tõepoolest rekordarv registreerunuid, aga teine asi on see, palju lapsi lõpuks kohale tuleb, tihti sõltub see ka ilmast," rääkis Mäetalu, lisades, et kindlasti on suur registreerunute arv positiivne näitaja.