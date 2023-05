Kõhutõppe haigestunute pöördumine Kuressaare haiglasse jätkub

„Olukord on samasugune. Inimesi tuleb järjest. Eile õhtu jooksul tuli kümmekond, praegu tulevad ka järjest,” ütles Laidna BNS-ile. Põhiprobleemid on ikka kõhulahtisus, oksendamine ja kõhuvalu. „Mitu päeva on nüüd möödas, kui see on veest tingitud. Arvan, et osadel inimestel on varasemast alles vett, mis pärast katkestust tuli. Praeguseks on torustik mingil määral ka vee enda poolt läbi pestud,” lisas Laidna.