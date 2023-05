Terviseamet ⟩ "Kuressaare kraanivee proovid vajavad veel kasvamist"

Preguse seisuga saab öelda, et Escherichia coli bakter leidis kinnitust, mis oli ka ootuspärane.

„Hetkel ei saa välistada ka vee kaudu levivaid viirusnakkuseid,” lisas Härma. Ta lisas, et võib juhtuda, et ühte kindlat haiguse tekitajat ei leiagi, sest saastused võivad olla seotud mitmete erinevate haigustekitajatega. Terviseameti hinnangul võis joogivesi saastuda 4. mail Kuressaares reoveetoru parandustööde ajal, mil lõhkes joogiveetoru.

AS Kuressaare Veevärk alustas esmaspäeval joogiveele kloori lisamist, seetõttu võib kraaniveel esineda kloorilõhna ja -maitset. Lisaks vahetab Kuressaare Veevärk välja trassides oleva vee. Niikaua kui terviseametilt ei tule sõnumit, et joogivesi on ohutu, tuleks tarbida pudelivett või vesi eelnevalt läbi keeta.