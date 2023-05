Kuressaare joogiveest leiti veidi kolibakterit veel kahest kohast võetud proovidest

Kuressaare Veevärgi juhatuse liige Ain Saaremäel rääkis reede keskpäeval, et veeproovide tulemusel saab öelda, et reostus järjest väheneb. "Kahes proovikohas oli mõni ühik kolibakterit veel, kuid seda on tunduvalt vähem, kui päev varem võetud proovides," rääkis ta Kadi raadio saates "Keskpäev."