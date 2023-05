SAARE KALA ⟩ “Toodame Saaremaa kala, Saaremaa päikesega saarlastest kollektiivis”

Teekond Vätta poolsaare peaaegu et tippu on ilus. Käes on maikuu kolmas päev, päike paistab, metsad on löönud kergelt rohetama. Kohale jõudes peatume tõkkepuu ees, et range kontrolli all olevale tootmisterritooriumile sisse pääseda. Kontoris võtavad meid vastu tegevjuht Timo Pärn, tehnoloog-tootearendaja Hele Tagaküla ja kvaliteedijuht Telin Tšernobrovkin ning juhatavad meid koosolekuruumi, mille laud on kaetud viimase nelja aasta parimate kalatoodetega. Kibelen küll kangesti juba tootmist kaema, aga võtan siiski istet, et väike kalaamps ära maitsta ja korralikult sisse elada.