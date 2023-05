Loomade turvakodu teenuse hankele ei tulnud ühtegi pakkumist

Saarte Hääl suhtles viis päeva pärast hanketeate avaldamist ka ise Saaremaa Lemmikloomade Turvakoduga, uurides, kas nad plaanivad uuesti osaleda. "Meil puudub isegi info, et hange on avaldatud, seega ei oska täpsemalt kommenteerida," ütles MTÜ juhatuse liige Edit Annusver, kelle sõnul on varasematel kordadel tulnud alati kutse hankel osaleda. Kuna teenuse leping lõpeb juba kahe kuu pärast, ootasid nad hankekutset juba möödunud aasta lõpul ehk kuus kuud enne praeguse lepingu lõppemist.