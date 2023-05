Üleilmsel idufirmade võistlusel esindab Eestit pillirooga plastile asendust pakkuv SUTU

„SUTU pälvis meie tähelepanu, sest tegemist on innovatiivse ja taastuva materjaliga, mis on valmistatud kohalikust toormest. Kui pilliroogu ei kasuta, siis see läheb raisku ja toodab süsihappegaasi. Niisuguse materjali kasutusvõimalused on lõputud, sellega saaks asendada plastmassi väga suures osas,“ ütles Eesti eelvooru žürii esimees, riskikapitaliettevõtte Change Ventures ja EstBANi äriinglite võrgustiku asutaja Yrjö Ojasaar.

„Alles idanevatele ideedele on iga nõuanne ja väljund kulda väärt. Creative Business Cup on suurepärane võimalus, et tutvustada plaane rahvusvaheliselt nii investoritele kui ka nõuandjatele, kelle abiga oma ettevõtmisele hea kasvukeskkond luua,“ ütles EASi ja KredExi ühendasutuse loomemajanduse teemajuht Kadi Haljand. Haljand lisas, et et lisaks headele loov- ja disainilahendustele olid ettevõtetel ka selgelt läbimõeldud äriplaanid.