JUHTKIRI ⟩ Oled edukas – saad karistada

Teiste edukate hulgas, kelle raha riik niimoodi robinhoodlikult ära võtab ja kehvematele jaotab, on väike, aga edukas Muhu vald. Muhu edulugu pole aga tulnud üleöö ja iseenesest, vaid valla arengu ja parema hakkamasaamise nimel on omavalitsus ja kohalikud inimesed kõvasti tööd teinud.

“Oleme siiani vastutustundlikult oma eelarvet koostanud, väga palju oleme asju tegemata jätnud, et end mitte tühjaks tõmmata ega lõhki laenata, nüüd vaadatakse, et oleme nii rikkad, et peaks teisi aitama,” ütles Muhu vallavanem Raido Liitmäe Kadi raadio saates “Keskpäev”.