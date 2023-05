Erasmus+ projekt tõi Kuressaares kokku Prantsusmaa, Muhu ja Saaremaa noored

Projekti eesmärkideni jõudmiseks kohtusid Eesti ja Prantsuse noored 24.-27. aprillini Kuressaare Noortekeskuses. Rahvusvahelist mõõdet suurendasid veelgi Muhu Noortekeskuse ja Saaremaa Noorsootöö Keskuse Euroopa Solidaarsuskorpuse vabatahtlikud Roza Türgist ja Bence Ungarist.

Kohtumine algas tuttavaks saamise ning ootuste kaardistamisega. Seejärel avastati üheskoos Kuressaare linna seiklusmänguga. Teisel päeval viisid noortega tegevusi läbi partnerid VET4Change projektist. "Noored said kaardistada väljakutseid, leida lahendusi ning näha oma rolli ning võimalusi erinevate väljakutsete lahendamisel," rääkisid kohapeal projekti koordineerinud noorsootöötajad Laura Karp ja Liia Ots.

Kolmandal päeval külastasid noored Koigi raba. See kogemus oli kohalike noorsootöötajate sõnul eriti oluline väliskülalistele, kuna Prantsusmaal ei ole soid ja rabasid. Rabas olles korjasid noored seal olevat prügi. "Kahjuks tundub, et jätkuvalt on prügi metsa lihtsam viia kui sealt ära tuua ning kott täitus kiiresti," nenditi peale rabamatka.

Pealelõunat said noored infot argumendi koostamise põhialustest, kus noored tõdesid, et faktidele tuginevate argumentide koostamise oskus on väga vajalik. Päev lõpetati ostukottide kujundamisega, et poodi minnes oleks ikka korduvkasutatav kott võtta.

Viimasel ühisel päeval tuli noortega kohtuma ning keskkonna teemalist töötuba läbi viima Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist Mahe Metsalu. Pealelõuna veedeti koos süüa tehes - kõik riigid valmistasid ühiselt mingi roa oma rahvusköögist ning päev lõppes ühise degusteerimisega. Nelja päeva jooksul mahtus tegevuste vahele kultuuride vaheliste erinevuste üle arutlemine, keele praktiseerimine, uute sõprussidemete loomine ning väärtuslike ühiste mälestuste loomist sh kollase auto mäng.