Vaata, kes lähevad Saaremaalt noorte laulupeole!

XIII noorte laulupeol osalejate täpne arv on Seitami sõnul veel selgitamisel. “Numbrite kokkulöömine võtab natuke aega, kasvõi näiteks muuhulgas seetõttu, et esinejate seas on üksjagu selliseid lapsi-noori, kes löövad kaasa mitmes kollektiivis. Praegu saab öelda, et laulupeole on tulemas ligi 25 000 esinejat, sealhulgas üle 22 600 koorilaulja ja pea 2300 sümfoonia- ja puhkpilliorkestri muusikut. Nagu ikka on meil laval kõige rohkem mudilaskoore. Suurema arvukusega on ka laste- ja segakoorid,” rääkis Seitam.