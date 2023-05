Pühapäeval püsib kõrgrõhkkond Eesti vahetus läheduses ja hoiab ilma kuiva. Öö on selge, päev üksikute pilverünkadega ja sajuta. Tuul on nõrk ja valdavalt idakaarest. Õhumass vahetub soojema vastu ja öökülmaoht taandub, õhutemperatuur on 2..7°C, rannikul 10°C ümber, päevased maksimumid tõusevad 19..23°C-ni, meretuulega rannikul on jahedam.