Saaremaa vald teatab, et praegu on viimane aeg taotleda jaanipäeva tähistamise luba.

"Tuletame meelde, et kui jaanipäevapidu korraldatakse avalikkusele, st et sinna saavad pidutsema tulla näiteks kõik külaelanikud või kaugema kandi rahvas, on vaja kindlasti taotleda avaliku ürituse korraldamise luba," seisab valla sotsiaalmeediapostituses.