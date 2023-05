Looduskaitsekuu ettevõtmiste eesmärk on, et inimesed õpiksid märkama ja tundma liike, kellega jagame ühist elupaika, ning mõistma, et elurikkus toimib hästi vaid koostöös loodusega.

“Mistahes liigile on eluks vaja toitu, elupaika ja võimalust järglased üles kasvatada. Kui need tingimused on olemas, siis on ju hea ka linnas elada,” ütles keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist Mahe Metsalu.