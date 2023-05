Avanenud pilt oli pehmelt öeldes hämmastav, eriti see, kui palju on Kuressaares, meie kõigi silme all mahajäetud ja ohtlikke kohti, kus noored kogunevad. Positiivne selle juures on, et kohalik politsei on need paigad kaardistanud ja püüab koostöös päästeameti ja vallaga lahendusi leida.