Ilm on jätkuvalt kuiv, suureneb tuleoht

Öökülmasid on Kiitsaku sõnul samuti endiselt tulemas. Jätkub kõrgrõhkkonna domineerimine ja suurt ilmamuutust oodata pole. See omakorda tähendab, et kuivus hakkab üha enam probleeme valmistama ja tuleoht looduses suureneb.

"Puhkajatele soodsamad tingimused, aga kes sõltuvad rohkem vihmast, neile mitte nii väga," ütles Kiitsak, lisades, et aeg-ajalt tuleb mõnelpool ka vihma, aga üldine signaal on kuivapoolne.

Nädalavahetuse ilmaprognoos Keskkonnaagentuuri ilmaportaali andmeil:

Laupäeval (27.05) eemaldub madalrõhulohk Venemaale ja tõusva õhurõhu foonil tugevneb Läänemere ümbruses kõrgrõhuala. Öösel selgineva taeva all langeb temperatuur jaheda õhumassi tõttu õhus 2..7°C-ni, maapinna lähedal 0°C-ni. Päev on pilverünkadega ja mõnest võib ka lühiajaline vihmahoog tulla, aga ka sel juhul on sajuhulk väike. Puhub lääne- ja loodetuul, mis on tugevam öö hakul ja taas päeval, puhanguid 13 m/s. Õhutemperatuur on 12..17°C.