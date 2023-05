VEEKRIISI KRIITIKA ⟩ Vallavanem Mikk Tuisu avaldust tabas kriitikalaviin

Inimesed kirjutavad, et kraanivesi ei kõlba kloorimaitse ja -haisu pärast juua ning ajab naga sügelema.

"See kloor on lausa nii tugev, et on eemaldanud wc potist seal kaua olnud sette. Asja positiivne külg, aga kuidas see inimorganitele mõjub?," uurib üks linlane.

Samuti uuritakse, miks avalikud veekonteinerid linnast nii kiiresti ära koristati.

Vallavalitsus teatas, et kõigi Kuressaare veeproovide tulemused on sel nädalal olnud puhtad, AS Kuressaare Veevärk jätkab proovide võtmist ja joogivee kvaliteedi jälgimist.

Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk ütles, et Kuressaare joogivee saastumine põhjustas paljude inimeste haigestumise, aga see kahjustas ka kohalike ettevõtete tegevust ning Kuressaare ja Saaremaa mainet laiemalt. „

Kaks nädalat kestnud veekriis tähendas lisaks tervisekahjule ka saamata jäänud tulu ja Saaremaale sõitmisest loobunud külalisi,“ tõdes Tuisk.

Vallavanema sõnul on Kuressaare kraanivesi nüüd jälle joomiskõlblik ja Saaremaale tulemist kartma ei pea.

„Kuressaares on praegu ja ka edaspidi Eesti kõige põhjalikumalt testitud joogivesi. Samuti paluti eelmise nädala lõpus kõigil spaadel, majutus- ja toitlustusasutustel ning toidutootjatel teha veeanalüüsid, et veenduda kasutatava vee puhtuses,“ rääkis Mikk Tuisk.

Ühtlasi selgitas Tuisk, et kauplustes müüdav Saaremaa vesi villitakse pudelisse Kuressaarest paarikümne kilomeetri kaugusel ja see vesi pärineb Viidumäe looduskaitseala põhjaveest.

Saaremaa Ettevõtjate Liidu juhatuse esimees Fred Siimpoeg sõnas, et keeruline periood on seljatatud.

„Saaremaa Ettevõtjate Liidu liikmete esindajana tuleb tunnistada, et viimased kaks nädalat on olnud keerulised ning veekriisi tagajärjel tekkinud kahjud on olnud ettevõtetele laiaulatuslikud,“ lausus Siimpoeg.

Ettevõtjate liidu juhi hinnangul on ääretult oluline teha kriisist vajalikud järeldused, et sarnaseid intsidente tulevikus vältida, kuid veelgi olulisem on taastada inimeste turvatunne ja Saaremaa kui turvalise sihtkoha maine. Kuressaare veeproovid on püsinud puhtana ja Terviseamet on kinnitanud, et Kuressaare vesi on joogikõlblik ning oht on möödas.