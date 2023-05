Valdo Pandi nimelise preemia pälvis saarlane Andres Kuusk

Eesti Rahvusringhäälingu poliitikasaadete vanemtoimetaja-saatejuht Andres Kuusk pälvis Valdo Pandi nimelise preemia järjepideva professionaalse töö eest ühiskondlikult tähtsate teemade käsitlemisel. Tema panus on hindamatu nii saatejuhi kui ka toimetajana ning oma pühendumusega on ta eeskujuks paljudele noortele ajakirjanikele.

Andres Kuusk alustas tööd ETV-s 1999. aastal uudistetoimetuse juhina, enne seda töötas ta erameedias. Alates 2007. aastast on ta keskendunud poliitika- ja ühiskonnasaadetele. Ta oli 13 aastat poliitajakirjanduse lipulaeva "Foorum" toimetaja ja saatejuht ning on osalenud "Esimese stuudio" formaadi välja- ja ülestöötamisel.

Pandi preemiaga tõstetakse esile ka laureaadi mitmekülgsust ning ajakirjanduspiiride avardamist. Kuusk on järjekindlalt panustanud kaitse- ja julgeolekuvaldkonna teemade professionaalsele käsitlusele. Ta on korduvalt käinud missioonidel Iraagis ja Afganistanis, talletanud olulised välisteemad dokumentaalfilmidesse ja andnud saadetes hääle veteranidele. Samuti on Andres Kuusk usaldusväärne partner Eesti kõige olulisemate paraadide kommenteerimisel. Alates 2008. aastast on ta Euroopa Ajakirjanduskeskuse nõukogu liige.