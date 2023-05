„Idee on inspireeritud meie enda lastest, kellest noorem on 1,5aastane ning vanem 7aastane,“ rääkis uue mängutoa omanik ja perenaine Stella Raamat . „Meie soov oli luua mängutuba, kus oleks lõbus ja ohutu koos mängida ka suurema vanusevahega lastel ilma, et peaks pisemaid mõnest atraktsioonist eemale hoidma või vastupidi suurematele ise tegevust otsima.“

Lapsevanemana on Stella enda sõnul erinevates mängutubades viibides mõelnud, et üks või teine asi võiks olla teisiti ning nüüd avanes võimalus tal neid ideid endal rakendada. „Kogu protsess on olnud väga nauditav ning kõik mōtted said teostatud!“